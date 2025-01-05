Энергетики восстановили подачу света для большей части потребителей Апшеронска

Энергетики восстановили подачу электричества для большей части потребителей Апшеронска, где накануне произошла локальная авария. Об этом сообщает пресс-служба АО «Россети Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта «Россети Кубань» Фото: с сайта «Россети Кубань»

Электроснабжение жителей и социально значимых объектов осуществляется по резервным схемам или при помощи дизельных генераторов.

Ранее энергетики сообщили о нарушении электроснабжения Кубанского и Нефтегорского поселений Апшеронского района и самого города Апшеронска.

Михаил Волкодав