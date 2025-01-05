В Екатеринбурге взяли под стражу подростка, обвиняемого в подготовке теракта

Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу несовершеннолетнего, которого обвиняют в подготовке теракта, сообщает «РИА Новости». Судья назначила ему меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и восемнадцать суток – он останется в СИЗО до 21 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным суда, обвиняемый родился в 2008 году, является студентом первого курса колледжа, работает курьером.

4 января стало известно, что сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. При задержанных были найдены компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Сообщалось, что задержаны четверо человек. Ранее следователи установили, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной машины полиции на ул. Чапаева в Екатеринбурге.

Остальным обвиняемым также должны избрать меру пресечения.