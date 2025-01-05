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В Ростове из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек, одного госпитализировали

В многоэтажке донской столицы спасатели потушили пожар на пяти кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области. Возгорание произошло утром 4 декабря по ул. 2-я Краснодарская, 169Б.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в одной из квартир. В результате загорелись домашние вещи. Собственника жилья госпитализировали с отравлением продуктами горения, еще 20 человек эвакуировали.

В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 23 сотрудника МЧС.

Анастасия Казуков

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