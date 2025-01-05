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Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу

Аэропорт Нижнекамска временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения также были введены в аэропортах Ижевска, Перми и Саратова.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отмечается в сообщении.

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Казани. Всего было задержано 20 рейсов.

Влас Северин

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