Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу

Аэропорт Нижнекамска временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения также были введены в аэропортах Ижевска, Перми и Саратова.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отмечается в сообщении.

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Казани. Всего было задержано 20 рейсов.

Влас Северин