Аэропорт Казани возобновил работу после пяти часов ограничений

На работу международного аэропорта Казани ввели ограничения в 00:00. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы до 05:00. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

По данным онлайн-табло, с 00:00 на вылет из Казани задержаны рейсы в Омск, Барнаул, Мурманск, Стамбул и Дубай. Почти все из них задерживаются около шести часов. Вылет самолета в Стамбул, назначенный на 01:35, отложили до 19:20. На прилет в Казань задержаны шесть авиарейсов из Москвы, Уфы, Омска, Новокузнецка, Мурманска и Барнаула.

Вечером 1 января ограничения вводили в аэропортах Калуги в 20:36, Пензы, Саратова и Саранска в 21:00 и Ульяновска в 22:00. Воздушная гавань Калуги возобновила работу в 22:30, Пензы, Саратова и Саранска — 2 декабря в 02:00, Ульяновска — в 03:30.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников: по одному над территорией Воронежской и Калужской областей, три — над Белгородской и по четыре — над Брянской и Курской областями.

Диана Соловьёва