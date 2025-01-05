Пушилин выразил соболезнования родным погибшего журналиста «Известий»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал гибель внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова при атаке с использованием беспилотника. По его мнению, журналист «был подло убит».

«Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг. Искренние соболезнования родным и коллегам Александра»,— написал господин Пушилин в Telegram.

Автомобиль с журналистами был атакован в ДНР накануне, 4 января. Ранения получили корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко, Михаил Кевхиев, а также главред и военкор донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Министерство иностранных дел России пообещало, что виновные будут наказаны.