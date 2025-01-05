Глава Минцифры пообещал помочь семьям погибших журналистов «Известий»

Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Он напомнил, что в конце декабря в Харьковской области погиб редактор «Известий» Максим Елисеев. Господин Шадаев пообещал помощь семьям погибших.

«Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства. Мы готовы помочь их родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, готовы оказать необходимую поддержку»,— говорится в комментарии господина Шадаева в Telegram.

Министр отметил, что «сотрудники СМИ не могли быть военной целью». Журналисты возвращались на гражданском автомобиле со съемок из Горловки.

Автомобиль с журналистами был атакован накануне, 4 января. Ранения получили корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко, Михаил Кевхиев, а также главред и военкор донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Министерство иностранных дел России пообещало, что виновные будут наказаны.