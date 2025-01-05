Тело погибшего внештатного корреспондента «Известий» доставили в морг в Донецке

В морг в Донецке доставлено тело внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Он погиб при ударе с использованием беспилотника по машине с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мартемьянов

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Александр Мартемьянов

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Информацию о доставке тела приводит «РИА Новости». Два журналиста агентства получили ранения при ударе БПЛА.

Автомобиль с журналистами был атакован накануне, 4 января. Ранения получили корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко, Михаил Кевхиев, а также главред и военкор донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Министерство иностранных дел России пообещало, что виновные будут наказаны.