Ребенок погиб после атаки беспилотника на автомобиль в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Васильевского муниципального округа в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в автомобиле ехала семья: десятилетний мальчик и его родители. Ребенок погиб.

«Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их десятилетний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования семье ребенка, это страшная трагедия, с которой столкнулась семья»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что родным будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас врачи борются за жизнь родителей погибшего ребенка.

В конце декабря в Луганской народной республике (ЛНР) в результате взрыва неустановленного устройства пострадали семь подростков. На территории ЛНР, в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. Во всех четырех регионах введен комендантский час и созданы отряды теробороны.