Семь подростков в ЛНР пострадали из-за взрыва неустановленного устройства

В Луганской народной республике (ЛНР) в результате взрыва неустановленного устройства пострадали семь подростков, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, инцидент произошел в Лисичанске в районе завода «Стекольный». Подростки получили минно-взрывные травмы. Подробности происшествия уточняются.

«Трое пострадавших госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо — в другие медицинские учреждения региона. Медики оказывают подросткам всю необходимую помощь»,— написал господин Пасечник в своем Telegram-канале. Он уточнил, что о состоянии пострадавших подростков ему докладывает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

На территории ЛНР, в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. Во всех четырех регионах введен комендантский час и созданы отряды теробороны.