За прошедшие сутки ВСУ лишились свыше 540 военнослужащих на Курском направлении. Также были уничтожены 49 автомобилей, 25 боевых бронированных машин, четыре танка, четыре миномета, боевая машина пехоты, бронетранспортер, артиллерийское орудие. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение украинским формированиям в районах курских населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

В общий состав потерь вооруженных сил Украины вошли более 47 810 военнослужащих, 1 418 боевых бронированных машин, 1 370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 147 бронетранспортеров, 83 станции РЭБ, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 28 единиц инженерной и другой техники, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, семь транспортно-заряжающих машин, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, четыре РЛС ПВО, командно-штабная машина.

Сутками ранее ВСУ лишились на Курском направлении около 225 военнослужащих.

Алина Морозова