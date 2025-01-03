За сутки под Курском ВСУ потеряли 225 военных, десять единиц техники и орудие

За сутки на курском направлении противник потерял около 225 военнослужащих, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Это следует из данных сводки Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена контратака штурмовой группы противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Веселовка, Викторовка, Горналь, Гуево, Зазулевка, Колмаков, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Николаевка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Мирополье в Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении, по данным военного ведомства, противник потерял более 47 265 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 146 бронетранспортеров, 1 393 боевые бронированные машины, 1 321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники (в том числе 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина).