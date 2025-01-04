В ходе СВО погиб водитель-санитар из Верещагинского округа

В ходе специальной военной операции погиб 44-летний рядовой, водитель-санитар из Верещагинского муниципального округа Александр Моншь. Как сообщается на странице муниципальной администрации «ВКонтакте», военнослужащий погиб 16 декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Верещагинского муниципального округа Фото: администрация Верещагинского муниципального округа

Александр Моншь родился в 1980 году в деревне Рябины Верещагинского муниципального округа. В 1998-1999 годах служил по контракту на территории Чеченской Республики.