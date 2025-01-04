Никто не выкупил уставный капитал Орловского проволочного завода

Повторный аукцион по продаже 100% ликвидируемого ООО «Орловский проволочный завод» («ОПЗ») не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в нем. Это следует из документации торгов. Начальная цена лота составляла 8,5 тыс. руб., шаг аукциона — 1 руб.

Уставный капитал предприятия уже пытались реализовать осенью 2024 года за 10 тыс. руб. Процедуру признали несостоявшейся по той же причине.

Постановление о передаче уставного капитала «ОПЗ» на торги орловские приставы выписали в августе прошлого года. Причиной стал долг предприятия перед Сбербанком на 1,7 млн руб.

В 2022 году прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца и гендиректора «ОПЗ» Олега Ускова, обвиняемого в сокрытии 6,7 млн руб., предназначенных для налоговых недоимок и страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы). В феврале прошлого года суд по иску надзорного ведомства взыскал 6,7 млн руб. в рамках этого дела. О вынесении приговора правоохранительные органы не сообщали.

В 2021 году в отношении Олега Ускова было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты 57 сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы), ему назначили штраф в размере 40 тыс. руб. Сам долг перед работниками составил 3,6 млн руб., он в итоге был выплачен.

Алина Морозова