В Казани каток в парке «Черное озеро» третий день остается закрытым

В Казани каток и пункт проката в парке «Черное озеро» оставили закрытыми на третий день. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.

«Мы следим за состоянием льда и надеемся встретиться завтра», — говорится в сообщении дирекции.

2 января каток и пункт проката в парке «Черное озеро» закрыли из-за погодных условий. Позже их работу приостановили и 3 января, а запланированные мероприятия перенесли. В Дирекции парков и скверов Казани объяснили, что катку нужно больше времени для восстановления после плюсовой температуры и мокрого снега.

Сегодня температура воздуха днем в Татарстане составит 1...+3 °C. Прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.

Диана Соловьёва