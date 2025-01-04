В Татарстане до +3 °C, мокрый снег и сильный ветер

В Татарстане ожидается облачная погода. Дневная температура составит 1...+3 °C. Об этом сообщили в прогнозе Гидрометцентра республики.

Татарстан будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов. На территории республики ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. На западе республики — сильный снег и мокрый снег. Днем в отдельных районах прогнозируют метель. Ожидается северо-восточный ветер с переходом на юго-западный и южный со скоростью 6–11 м/с. Днем местами порывы ветра составят до 15–18 м/с. На дорогах будет сильная гололедица, снежная каша. На западе республики днем возможно образование снежных заносов.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил, что в Казани был обновлен температурный рекорд 3 января. Максимальная температура воздуха составила +3,2 °C. Прошлый температурный максимум (+2,7 °C) для 3 января в Казани зафиксировали в 1920 году.

Диана Соловьёва