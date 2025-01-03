В курской деревне после атаки дрона погиб мирный житель

В деревне Обеста Рыльского района Курской области при атаке беспилотника погиб 63-летний местный житель, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Инцидент произошел рядом с домом погибшего.

Александр Хинштейн напомнил, что Обеста входит в так называемую «серую зону» приграничья, где существует прямая угроза для жизни и здоровья жителей. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Министерство обороны России сообщило, что с 14:40 до 16:10 по московскому времени над Курской областью было сбито два украинских беспилотника.

С начала августа 2023 года в Курской области продолжаются боевые действия с вооруженными силами Украины. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Напряженная обстановка в приграничных районах сопровождается регулярными атаками дронов и ракетными ударами, которые создают опасные условия для местных жителей. Из-за этого десяткам тысяч людей пришлось покинуть свои дома.