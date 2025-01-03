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«Ак Барс» выиграл первый матч в 2025 году, обыграв «Ладу» со счетом 3:1

Казанский «Ак Барс» одержал первую победу в новом году, обыграв тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 3:1.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб. В третьем периоде Артем Галимов открыл счет в пользу хозяев, но Александр Волков быстро восстановил равновесие. Затем Дмитрий Яшкин вывел казанцев вперед, а Александр Барабанов установил окончательный счет, поразив пустые ворота.

После этой победы «Ак Барс» с 52 очками занимает третье место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 6 января дома против «Авангарда».

Анар Зейналов

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