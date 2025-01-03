Токаев: участие Назарбаева в саммите СНГ обусловило кризис в Казахстане

Одним из факторов, приведших к кризису власти в Казахстане, стало участие бывшего президента Нурсултана Назарбаева в неформальном саммите СНГ в 2021 году, считает действующий президент Касым-Жомарт Токаев. После отставки в 2019 году господин Назарбаев оставался председателем Совета безопасности Казахстана. По мнению действующего президента, это не способствовало политической стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявления Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада, а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года»,— заявил господин Токаев в интервью газете «Ана Тили».

Господин Токаев напомнил, что после отставки бывший президент продолжал проводить совещания с участием премьер-министра, главы Национального банка и других министров. Это породило слухи о двоевластии, пояснил действующий президент.

Касым-Жомарт Токаев также прокомментировал встречу российского президента Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым в Москве. По его словам, встреча в декабре — вторая за последний год, о первой встрече в начале осени СМИ не сообщали.

Владимир Путин провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым вечером 13 декабря в Ново-Огарево. Подробности не разглашались. О предыдущей встрече сообщалось в конце декабря 2023 года.