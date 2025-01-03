Юрия Борисова и Марка Эйдельштейна выдвинули на премию BAFTA
Российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист британской кинопремии BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». Списки претендентов опубликованы на сайте премии. Второй этап голосования завершится 10 января.
Справа налево: актеры Ваче Товмасян, Юрий Борисов, Дарья Екамасова, Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн на премьере фильма «Анора»
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Также в лонг-лист премии попали:
- Кларенс Маклин за роль в драме «Синг-Синг»;
- Дензел Вашингтон за роль боевике «Гладиатор 2»;
- Эдвард Нортон за роль в байопике о Бобе Дилане «Совершенный незнакомец»;
- Гай Пирс за роль в драме «Бруталист»;
- Харрис Дикинсон за роль в эротическом триллере «Плохая девочка»;
- Джереми Стронг за роль в фильме о Дональде Трампе «Ученик. Восхождение Трампа»;
- Киран Калкин за роль в комедийной драме «Настоящая боль»;
- Стэнли Туччи за роль в детективном триллере «Конклав».
Шорт-лист объявят 15 января, а 16 февраля назовут победителей. Ранее Юрия Борисова номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана» — и тоже за роль в «Аноре». Премьера фильма «Анора» состоялась 21 мая на Каннском фестивале. Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви». В российский показ картина вышла 17 октября.