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Коммерсантъ FM
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Юрия Борисова и Марка Эйдельштейна выдвинули на премию BAFTA

Российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист британской кинопремии BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». Списки претендентов опубликованы на сайте премии. Второй этап голосования завершится 10 января.

Справа налево: актеры Ваче Товмасян, Юрий Борисов, Дарья Екамасова, Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн на премьере фильма «Анора»

Справа налево: актеры Ваче Товмасян, Юрий Борисов, Дарья Екамасова, Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн на премьере фильма «Анора»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Справа налево: актеры Ваче Товмасян, Юрий Борисов, Дарья Екамасова, Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн на премьере фильма «Анора»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также в лонг-лист премии попали:

  • Кларенс Маклин за роль в драме «Синг-Синг»;
  • Дензел Вашингтон за роль боевике «Гладиатор 2»;
  • Эдвард Нортон за роль в байопике о Бобе Дилане «Совершенный незнакомец»;
  • Гай Пирс за роль в драме «Бруталист»;
  • Харрис Дикинсон за роль в эротическом триллере «Плохая девочка»;
  • Джереми Стронг за роль в фильме о Дональде Трампе «Ученик. Восхождение Трампа»;
  • Киран Калкин за роль в комедийной драме «Настоящая боль»;
  • Стэнли Туччи за роль в детективном триллере «Конклав».

Шорт-лист объявят 15 января, а 16 февраля назовут победителей. Ранее Юрия Борисова номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана» — и тоже за роль в «Аноре». Премьера фильма «Анора» состоялась 21 мая на Каннском фестивале. Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви». В российский показ картина вышла 17 октября.

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