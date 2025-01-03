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Коммерсантъ FM
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МГТУ и Минобороны планируют заключить мировое соглашение

Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана и Минобороны работают над урегулированием иска от военного ведомства. Как сообщила пресс-служба МГТУ «Ъ», иск связан с нарушением обязательств по договору со стороны одного из соисполнителей университета.

«Университет и ведомство уже находятся на стадии урегулирования данного вопроса путем заключения мирового соглашения между сторонами»,— сообщили в МГТУ. Обе стороны уже обсуждают возможность заключить мировое соглашение для разрешения конфликта.

Об иске стало известно сегодня, 3 января. Сумма по иску составляет 38 млн 300 тыс. 416 руб. Тогда суть претензий не уточнялась. Иск рассматривается в Арбитражном суде Москвы. В деле также участвует военная прокуратура ракетных войск стратегического назначения.

В 2024 году Минобороны уже подавало иск к МГТУ в размере 413,4 тыс. руб. в связи с просрочкой исполнения обязательств по госконтракту. Договоренность предполагала поставку наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием. Тогда суд иск военного ведомства удовлетворил. Еще один иск к университету Минобороны подало 26 декабря 2024 года. Сумма по иску составляет 82 млн руб., суть требований не раскрывается.

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