Минобороны подало иск к МГТУ им. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей

Минобороны подало иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) им. Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы. В качестве иного лица по делу привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Дело будет слушаться в закрытом режиме.

Сумма по иску составляет 38 млн 300 тыс. 416 руб. Суть претензий военного ведомства к вузу не раскрывается.

В 2024 году Минобороны уже подавало иск к МГТУ в размере 413,4 тыс. руб. в связи с просрочкой исполнения обязательств по госконтракту. Договоренность предполагала поставку наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием, сумма контракта составляла 42,4 млн руб. Суд иск военного ведомства удовлетворил. Еще один иск к университету Минобороны подало 26 декабря 2024 года. Сумма по иску составляет 82 млн руб., суть требований не раскрывается.