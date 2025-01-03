Новак Джокович проиграл 293-й ракетке мира в четвертьфинале турнира ATP
Американский теннисист Райли Опелка обыграл серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене. Он одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:3.
В полуфинале Опелка встретится с французом Джованни Мпетши-Перрикаром. У американца нет посева на турнире. Джокович был посеян под первым номером. Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.
Райли Опелке 27 лет, он занимает 293-е место в рейтинге ATP. На его счету четыре титула АТР, лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2021 году.
1 января российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира ATP в Гонконге проиграл японцу Кэю Нисикори. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу японского спортсмена.