Новак Джокович проиграл 293-й ракетке мира в четвертьфинале турнира ATP

Американский теннисист Райли Опелка обыграл серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене. Он одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

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В полуфинале Опелка встретится с французом Джованни Мпетши-Перрикаром. У американца нет посева на турнире. Джокович был посеян под первым номером. Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.

Райли Опелке 27 лет, он занимает 293-е место в рейтинге ATP. На его счету четыре титула АТР, лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2021 году.

1 января российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира ATP в Гонконге проиграл японцу Кэю Нисикори. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу японского спортсмена.