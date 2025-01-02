Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Сочи с 3 января

Авиакомпания Flydubai объявила о возобновлении полетов из Дубая в Сочи, начиная с 3 января. Рейсы будут осуществлять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам — на современных самолетах Boeing 737, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

С марта 2024 года частота рейсов увеличится до ежедневного расписания. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Билеты на новые рейсы уже доступны для покупки через официальный сайт авиакомпании, а также на сайте аэропорта и у онлайн-агентств.

Сейчас полеты в Дубай выполняются четырьмя российскими авиаперевозчиками: «Россия», Red Wings, «Азимут» и «Уральские авиалинии».

«Ъ-Сочи» писал, что с 28 декабря по 12 января аэропорт Сочи планирует принять около 470 тыс. пассажиров. В преддверии праздников ожидается высокий спрос на как внутренние, так и международные рейсы.

Мария Удовик