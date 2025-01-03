Испанец Франсис Кахигао стал спортивным директором «Спартака»

Новым спортивным директором футбольного клуба «Спартак» стал 55-летний испанский функционер Франсис Кахигао. На протяжении 23 лет он работал в английском клубе «Арсенал», позднее — в Федерации футбола Чили и турецком клубе «Галатасарай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсис Кахигао

Фото: ФК Спартак Франсис Кахигао

Фото: ФК Спартак

«Приветствуем Франсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в ''Спартаке''!» — говорится в пресс-релизе клуба. В нем отмечается, что Кахигао уже приступил к работе.

Франсис Кахигао родился в Лондоне. В качестве полузащитника он выступал за молодежную команду «Арсенала», а затем за вторую команду «Барселоны». В 90-х вернулся в «Арсенал» в качестве скаута. В «Арсенале» Кахигао проработал 23 года — отвечал за поиск талантов в Испании, а затем в Европе и Южной Америке. Какое-то время возглавлял в клубе отдел международного скаутинга.

В 2020 году он покинул «Арсенал» и стал техническим директором Федерации футбола Чили. С 2024-го возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

В ноябре 2024 года с поста спортивного директора «Спартака» ушел португальский специалист Томаш Амарал. Решение о его отставке было принято по соглашению сторон. Амарал занимал должность с декабря 2023 года.