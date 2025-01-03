В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя

В городе Канаш Чувашской Республики мужчина в костюме Деда Мороза застрелил 54-летнего владельца магазина из двуствольного ружья. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash и Baza.

По информации источников, нападавший пришел в магазин 2 января днем в костюме Деда Мороза, белых валенках и очках. Перед убийством он сделал совместное селфи с жертвой, а затем выстрелил из ружья и скрылся с места преступления.

По данным Mash, стрелявший ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, а убитый предприниматель прежде работал в правоохранительных органах. Месть рассматривается как основной мотив преступления.

Как сообщает Baza, подозреваемый до сих пор не задержан, а его мотивы пока не установлены.

Анар Зейналов