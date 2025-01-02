В Екатеринбурге потеплеет до +1°

В Екатеринбурге ожидается потепление до +1° в связи с приближением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном Ginette, сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге 2 января ожидается облачная погода с небольшим снегом, который к вечеру может усилиться до умеренного. Ветер будет северо-западным и западным, со скоростью 3–8 м/с, с порывами до 10 м/с. Ночью температура опустится до -7...-9° градусов, днем — до -5...-7°.

В пятницу, 3 января, ночью будет -8°, а днем потеплеет до +1°. В субботу и воскресенье, 4 и 5 января, температура останется в пределах от -1° до +1°.

К понедельнику, 6 января, вновь похолодает: ночью будет -9°, днем — -7°. Вторник, 7 января, принесет еще более низкие температуры: ночью ожидаются -11°, а днем — -9°. В среду, 8 января, ситуация останется неизменной: ночью будет -11°, днем — -9°.

Мария Шараева