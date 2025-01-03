За год в Краснодаре ликвидировали 159 незаконных свалок

В Краснодаре подвели итоги борьбы с нарушениями в сфере вывоза мусора и благоустройства за 2024 год. По словам главы города Евгения Наумова, совместно с правоохранительными органами у незаконных перевозчиков отходов конфисковано свыше 40 транспортных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В ходе проверок с участием специалистов Росприроднадзора обнаружено и устранено 159 несанкционированных свалок. Нарушителям, причинившим ущерб экологии, выставлены штрафы на общую сумму более 300 млн руб.

Городские власти также организовали весенние и осенние субботники. «Я благодарен каждому, кто чистил остановки от объявлений, красил лавочки, заборы и бордюры, убирал поросль или просто поддерживал порядок вокруг своего дома»,— отметил Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре в 2025 году построят почти 47 км сети уличного освещения и установят около 1,8 тыс. фонарей. Годом ранее в краевой столице построили более 36 км сетей уличного освещения, а также установили свыше 1,1 тыс. новых фонарей.

Вячеслав Рыжков