Йошкар-олинский роддом погасил долг в 2 млн рублей за лекарства

Перинатальный центр Йошкар-Олы выплатил более 2 млн руб. поставщикам лекарственных препаратов после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

В ходе проверки исполнения законодательства об оплате государственных контрактов прокуратура выявила, что медицинское учреждение не рассчиталось с предпринимателями за поставленные лекарства, несмотря на полное выполнение договорных обязательств.

После внесения прокурором представления руководителю перинатального центра задолженность была полностью погашена.

Анар Зейналов