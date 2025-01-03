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Йошкар-олинский роддом погасил долг в 2 млн рублей за лекарства

Перинатальный центр Йошкар-Олы выплатил более 2 млн руб. поставщикам лекарственных препаратов после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

В ходе проверки исполнения законодательства об оплате государственных контрактов прокуратура выявила, что медицинское учреждение не рассчиталось с предпринимателями за поставленные лекарства, несмотря на полное выполнение договорных обязательств.

После внесения прокурором представления руководителю перинатального центра задолженность была полностью погашена.

Анар Зейналов

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