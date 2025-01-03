В Городищенском районе Волгоградской области удалось ликвидировать вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, передает администрация региона в Телеграм-канале.

По словам господина Бочарова, БПЛА перехватили и нейтрализовали 3 января силы ПВО российского оборонного ведомства. К счастью, пострадавшие отсутствуют, гражданские и военные объекты не получили повреждений.

Ранее от Минобороны России поступила информация, что за ночь средства ПВО ликвидировали 22 БПЛА сил киевского режима над шестью российскими регионами. Речь идет и о Волгоградской области.

Павел Фролов