Росавиация проверила вертолеты «Ансат» после аварии и допустила их к полетам

Росавиация проверила летную годность 38 вертолетов «Ансат», которые находятся в парке Национальной службы санитарной авиации. Поводом стала жесткая посадка в Нижегородской области.

«Проверки летной годности выполнялись в соответствии с правилами, установленными регуляторами. По результатам проверки все вертолеты были допущены к эксплуатации»,— сообщила Национальная служба санитарной авиации ТАСС.

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесном массиве Нижегородской области в октябре 2024 года. На борту вертолета находился экипаж с пациентом. Четыре человека пострадали.