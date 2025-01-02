Умерла старейшая победительница Олимпийских игр Агнеш Келети

В Венгрии в возрасте 103 лет умерла пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике, старейшая победительница Олимпийских игр Агнеш Келети. О смерти спортсменки сообщил ее представитель местному изданию Nemzeti Sport.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агнеш Келети в 2022 году

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Агнеш Келети в 2022 году

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

25 декабря Келети госпитализировали из ее дома в Будапеште с сердечной недостаточностью и затрудненным дыханием из-за пневмонии. Она скончалась сегодня утром, 2 января, и не дожила недели до 104 лет.

Первый чемпионат Венгрии Келети выиграла в 1940 году. Из-за ее еврейского происхождения ей в том же году запретили заниматься всеми видами спорта. Во Вторую мировую войну девушке удалось выжить, потому что она жила по поддельными документам. После она вернулась в спорт и в 1952 году выиграла первое олимпийское золото, а на Олимпиаде-1956 получила еще четыре золотых медали.

За свою карьеру Келети завоевала 10 медалей Олимпийских игр и три медали чемпионатов мира. По окончании карьеры работала преподавателем в колледже и тренером, а также возглавляла национальную сборную и выступала судьей на соревнованиях по гимнастике.