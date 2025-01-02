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Главе СК РФ повторно доложат о нарушении прав многодетной семьи из Марий Эл

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о нарушении прав многодетной семьи из Марий Эл. Об этом рассказали в Информационном центре СК РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В приемную Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» обратилась многодетная мать из республики. Она сообщила, что в 2016 году ей предоставили земельный участок в деревне Вахоткино без подъездной дороги и необходимых коммуникаций (электро-, водо- и газоснабжения). Суд вынес решение в пользу женщины, но его не исполнили.

В СУ СК России по Республике Марий Эл было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что исполняющая обязанности Волжского межрайонного прокурора Наталья Анисимова отменила данное постановление, а обжалование решения зампрокурора Павлу Шамову не принесло результатов.

Организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Марий Эл Александру Рычкову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Диана Соловьёва

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