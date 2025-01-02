МИД России назвал главного бенефициара прекращения транзита газа через Украину

Прекращение поставок российского газа через Украину «самым негативным образом» сказывается на уровне жизни европейцев, а также ослабляет экономический потенциал Европы, считает представитель МИД России Мария Захарова. Транзит был прекращен вчера, 1 января.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главным бенефициаром «передела энергетического рынка» госпожа Захарова назвала США. По ее мнению, первой «жертвой» действия американских властей стала экономика Германии, которая после подрыва «Северных потоков» «вынуждена закупать природный газ по существенно более высоким ценам».

«Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза»,— говорится в комментарии представителя МИД РФ.

Контракт «Газпрома» с «Нафтогазом» был заключен 30 декабря 2019 года. «Газпром» в течение пяти лет должен был прокачать не менее 225 млрд куб. м газа, «Нафтогаз» — бронировать соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины». С 1 января Россия прекратила транзит газа через украинскую территорию. В Еврокомиссии убеждены, что европейская газовая инфраструктура «достаточно гибка, чтобы поставлять газ нероссийского происхождения» по альтернативным маршрутам.

Подробности — в материале «Ъ» «Трубы напрасные».