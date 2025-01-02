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Администрацию Стерлитамакского района обязали обеспечить жителей Байрака водой

Стерлитамакский городской суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры к районной администрации, обязав ответчика обеспечить жителей деревни Байрак питьевой водой до конца 2027 года. Заявление было подано исполняющим обязанности прокурора города в интересах неопределенного круга лиц.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из решения суда, прокуратура по обращению граждан провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении. Было установлено, что по улицам Пушкина, Мусы Гареева, Рами Гарипова, Заливной и Габдуллы Тукая в деревне Байрак нет централизованной системы холодного водоснабжения, а подвоз воды администрацией не организован. Со ссылкой на информацию муниципального водоканала, прокуратура указывала, что техническая возможность для подключения жителей к системе водоснабжения есть при условии восстановления водопровода под железной дорогой, проведения закольцовки сетей и других мероприятий.

Таким образом, вопрос о водоснабжении жителей не решен, что привело к ущемлению их прав. После представления прокуратуры нарушения законодательства муниципалитет не устранил. Суд с доводами надзорного ведомства согласился, обязав администрацию «принять меры по организации водоснабжения».

Наталья Балыкова

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