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В Ростове приобрели 34 единицы новой коммунальной техники

В конце 2024 года для нужд коммунальных предприятий Ростова приобретено 34 единицы спецтехники. Об этом сообщает глава администрации города алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Было куплено 25 комбинированных дорожных машин, пять вакуумно-подметальных машины и четыре мини-погрузчика. Техника предназначена для уборки города в холодный и теплый периоды. С ее помощью можно осуществлять механизированное подметание, мойку дорог, тротуаров, поливать цветы и газоны, обрабатывать дороги противогололедными материалами, убирать снег.

Стоимость новой техники не указывается.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Управление ГИБДД обновило список камер на дорогах в Ростовской области, фиксирующих нарушения правил дорожного движения.

Ева Китаева

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