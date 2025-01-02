В Ростове приобрели 34 единицы новой коммунальной техники

В конце 2024 года для нужд коммунальных предприятий Ростова приобретено 34 единицы спецтехники. Об этом сообщает глава администрации города алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Было куплено 25 комбинированных дорожных машин, пять вакуумно-подметальных машины и четыре мини-погрузчика. Техника предназначена для уборки города в холодный и теплый периоды. С ее помощью можно осуществлять механизированное подметание, мойку дорог, тротуаров, поливать цветы и газоны, обрабатывать дороги противогололедными материалами, убирать снег.

Стоимость новой техники не указывается.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Управление ГИБДД обновило список камер на дорогах в Ростовской области, фиксирующих нарушения правил дорожного движения.

Ева Китаева