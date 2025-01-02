В Свердловской области 3 января ожидается ветер до 18 м/с и снег
В Свердловской области в пятницу 3 января ожидается ветер с порывами до 18 м /с и сильный снег, соответствующее предупреждение выпустило ГУ МЧС по региону.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие строения, не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Екатеринбурге ожидается потепление до +1° в связи с приближением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном Ginette.