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В Свердловской области 3 января ожидается ветер до 18 м/с и снег

В Свердловской области в пятницу 3 января ожидается ветер с порывами до 18 м /с и сильный снег, соответствующее предупреждение выпустило ГУ МЧС по региону.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие строения, не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Екатеринбурге ожидается потепление до +1° в связи с приближением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном Ginette.

Мария Шараева

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