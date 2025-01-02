В 2024 году на социальную поддержку граждан выделили более 500 млн рублей в Сочи

В рамках программы социальной поддержки на 2024 год при поддержке депутатов ГСС из местного бюджета выделили свыше 500 млн руб. На курорте реализуются более 60 различных мер, четыре из которых были внедрены в прошлом году, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

В этом году учредили премию «Равный среди равных» для жителей с инвалидностью, активно участвующих в общественной жизни и добивающихся успехов в различных сферах. Лауреаты премии смогут получить 100 тыс. руб. Также увеличили ежегодные единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, на что из бюджета выделили около 10 млн руб. В Год семьи впервые ввели единовременную выплату юбилярам, отмечающим более 50 лет совместной жизни. Специалисты разработали двухлетнюю программу, которая направлена на повышение рождаемости, и продолжится поддержка семей, в которых появляются новорожденные, по пяти ключевым направлениям.

В рамках национального проекта «Демография» реализуются различные инициативы для жителей всех возрастных групп в микрорайонах и сельских округах. Благодаря бюджетным субсидиям некоммерческие организации провели более 300 мероприятий для всех категорий граждан. На предприятиях города удалось создать рабочие места для почти 1,2 тыс. сочинцев с инвалидностью.

В 2025 году все меры поддержки населения будут сохранены. В Год защитника Отечества, объявленный Президентом, внимание уделят ветеранам ВОВ и семьям участников СВО.

Мария Удовик