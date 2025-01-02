Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Московском районе Казани жители 12 домов остались без воды

В Московском районе Казани в 12 домах отключили водоснабжение из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе Кировского и Московского районов города.

В Московском районе Казани жители 12 домов остались без воды

В Московском районе Казани жители 12 домов остались без воды

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В Московском районе Казани жители 12 домов остались без воды

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Авария произошла на сетях МУП «Водоканал» на ул. Декабристов, 168. Воду отключили до конца работ предприятия по адресам: ул.Декабристов 160/40, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 176; ул. Партизанская 21, 25, 27 и ул. Шоссейная 6.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что «Водоканалу» необходимо 58 млрд руб. для реконструкции инженерных сетей.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...