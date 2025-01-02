В Московском районе Казани в 12 домах отключили водоснабжение из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе Кировского и Московского районов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Московском районе Казани жители 12 домов остались без воды

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ В Московском районе Казани жители 12 домов остались без воды

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Авария произошла на сетях МУП «Водоканал» на ул. Декабристов, 168. Воду отключили до конца работ предприятия по адресам: ул.Декабристов 160/40, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 176; ул. Партизанская 21, 25, 27 и ул. Шоссейная 6.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что «Водоканалу» необходимо 58 млрд руб. для реконструкции инженерных сетей.

Диана Соловьёва