В Казани закрыли каток в парке «Черное озеро» из-за непогоды

В Казани временно закрыли каток и пункт проката в парке «Черное озеро» из-за погодных условий. Об этом рассказали в Дирекции парков и скверов Казани. «Пока каток закрыт, просим вас не кататься на коньках, так как это травмоопасно», — говорится в сообщении дирекции.

Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Сегодня днем ветер должен усилиться до 15–20 м/с. В республике также прогнозируют метель и гололед.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана дневная температура поднимется до +0...+3 °C. Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Диана Соловьёва