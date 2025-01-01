В Республике Татарстан ночью и днем 2 января ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, метель и гололед. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 2 января объявлено штормовое предупреждение

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане 2 января объявлено штормовое предупреждение

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ветер 15–20 м/с, метель, гололед, на дорогах гололедица, накат местами ожидаются по территории РТ ночью и днем 2 января», — говорится в сообщении ведомства.

В Казани, по данным Гидрометцентра, будет облачно, с осадками в виде снега, мокрого снега и мороси. Утром в отдельных районах города прогнозируются метель и гололед. Ветер южный и юго-западный 7–12 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит +1...+3 °C. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная, а также снежный накат.

Анар Зейналов