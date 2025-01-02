В Свердловской области сотрудники МЧС потушили 23 пожара за сутки

В Свердловской области за прошедшие сутки, 1 января было потушено 23 пожара. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, 39 % пожаров произошли в жилом секторе, погибших и пострадавших нет, трое человек спасены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Асбестовском районе Алапаевского муниципального округа сгорели надворные постройки и частная баня, пожар ликвидировали за 45 минут. В Серове горели отходы лесопиления на площади 200 квадратных метров, огонь погасили за час. В селе Косулино Белоярского городского округа сгорела баня и надворные постройки, огонь ликвидировали за 28 минут.

44% пожаров были вызваны неосторожным обращением с огнем, 22% пожаров произошли из-за короткого замыкания электропроводки, 22% — из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления.

Напомним, в Новый год в Свердловской области произошло 23 пожара, один человек погиб, 15 спасены.

Мария Шараева