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В Свердловской области сотрудники МЧС потушили 23 пожара за сутки

В Свердловской области за прошедшие сутки, 1 января было потушено 23 пожара. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, 39 % пожаров произошли в жилом секторе, погибших и пострадавших нет, трое человек спасены.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Асбестовском районе Алапаевского муниципального округа сгорели надворные постройки и частная баня, пожар ликвидировали за 45 минут. В Серове горели отходы лесопиления на площади 200 квадратных метров, огонь погасили за час. В селе Косулино Белоярского городского округа сгорела баня и надворные постройки, огонь ликвидировали за 28 минут.

44% пожаров были вызваны неосторожным обращением с огнем, 22% пожаров произошли из-за короткого замыкания электропроводки, 22% — из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления.

Напомним, в Новый год в Свердловской области произошло 23 пожара, один человек погиб, 15 спасены.

Мария Шараева

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