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В Свердловской области в Новый год произошло 23 пожара, погиб один человек

За прошедшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 23 пожара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «56% пожаров произошли в жилом секторе. Спасены 15 человек»,— говорится в сообщении.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На пожарах один человек погиб. В Кушве горели вещи в квартире в пятиэтажном жилом доме. Пожарные при помощи противогазов спасли четырех человек, которые покидали жилье по задымленным лестничным маршам. Возгорание было ликвидировано через пять минут, в квартире обнаружили хозяина квартиры без признаков жизни. Причины его смерти устанавливают дознаватели МЧС и представители СКР.

Два человека пострадали при пожаре в Екатеринбурге на ул. Красных Партизан, где горел мусор на первом этаже пятиэтажки и домашнее имущество в квартире. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением. При помощи масок дыхательных аппаратов спасены 10 человек, включая двух детей.

По причине неосторожного обращения с огнем произошло 23% пожаров, из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления — 7%, из-за короткого замыкания — 7%.

Николай Яблонский

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Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на площади 1905 года

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа атракциона в ледовом городке в Историческом сквере

Работа атракциона в ледовом городке в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Пешеходы на улице города

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Пешеходы на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Фейерверк у здания администрации города

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Фейерверк у здания администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения у здания администрации Екатеринбурга

Новогодние украшения у здания администрации Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бокалы и бутылка шампанского на улице города

Бокалы и бутылка шампанского на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города в историческом сквере

Жители города в историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на проспекте Ленина

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на улице города

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артист в костюме Деда Мороза на проспекте Ленина

Артист в костюме Деда Мороза на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на проспекте Ленина

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города во время праздника у здания администрации города

Жители города во время праздника у здания администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Девушка в шапке со снеговиками на проспекте Ленина

Девушка в шапке со снеговиками на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа атракциона в ледовом городке в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Пешеходы на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Фейерверк у здания администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения у здания администрации Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бокалы и бутылка шампанского на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города в историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артист в костюме Деда Мороза на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города во время праздника у здания администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Девушка в шапке со снеговиками на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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