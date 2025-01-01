В Свердловской области в Новый год произошло 23 пожара, погиб один человек

За прошедшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 23 пожара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «56% пожаров произошли в жилом секторе. Спасены 15 человек»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На пожарах один человек погиб. В Кушве горели вещи в квартире в пятиэтажном жилом доме. Пожарные при помощи противогазов спасли четырех человек, которые покидали жилье по задымленным лестничным маршам. Возгорание было ликвидировано через пять минут, в квартире обнаружили хозяина квартиры без признаков жизни. Причины его смерти устанавливают дознаватели МЧС и представители СКР.

Два человека пострадали при пожаре в Екатеринбурге на ул. Красных Партизан, где горел мусор на первом этаже пятиэтажки и домашнее имущество в квартире. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением. При помощи масок дыхательных аппаратов спасены 10 человек, включая двух детей.

По причине неосторожного обращения с огнем произошло 23% пожаров, из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления — 7%, из-за короткого замыкания — 7%.

Николай Яблонский