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В Казани в первый день 2025 года задержали 12 нетрезвых водителей

В Казани 1 января сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей в состоянии опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Всего за сутки зарегистрировано 47 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 23 ДТП оформили с материальным ущербом. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 5 граждан.

Ранее стало известно, что в Верхнеуслонском районе в результате столкновения Lada Kalina и Renault Duster погибли два человека.

Диана Соловьёва

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