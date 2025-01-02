Пассажир и водитель мотоцикла погибли в ДТП в районе Горячего Ключа

В аварии на автодороге М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа погибли мотоциклист и его пассажирка. Госавтоинспекция проводит расследование для установления их личностей, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Горячего Ключа Фото: пресс-служба администрации Горячего Ключа

ДТП случилось около 16:15 1 января 2025 года. Водитель мотоцикла не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, после чего транспортное средство опрокинулось. Водитель и его пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас правоохранительные органы работают над установлением личностей погибших и обстоятельств инцидента.

«Ъ-Кубань» писал, что в Северском районе Краснодарского края произошла авария, в которой погиб один человек и двое пострадали. Их личности сейчас устанавливаются.

Мария Удовик