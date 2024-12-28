Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Северском районе в ДТП один человек погиб и двое пострадали

В Северском районе Краснодарского края произошла авария, в которой погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани

Инцидент произошел около 05:45 по мск. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Chevrolet Cobalt, превысил скорость на определенном участке дороги. Машина съехала с дороги и столкнулась с препятствием.

В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, двое пострадали. Их личности сейчас устанавливаются.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...