В Северском районе в ДТП один человек погиб и двое пострадали

В Северском районе Краснодарского края произошла авария, в которой погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани

Инцидент произошел около 05:45 по мск. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Chevrolet Cobalt, превысил скорость на определенном участке дороги. Машина съехала с дороги и столкнулась с препятствием.

В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, двое пострадали. Их личности сейчас устанавливаются.

Алина Зорина