ТАСС: по военным целям на Украине в 2024 году нанесено более 1,5 тыс. ударов

Вооруженные силы России в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. Это следует из подсчетов ТАСС и данных из еженедельных сводок Министерства обороны РФ.

Отмечено, что целями которых становились пункты дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) и находящихся в зоне конфликта наемников, объекты украинского военно-промышленного комплекса, связанные с ними энергетические предприятия, а также эшелоны с военной техникой. Кроме того, за прошедший год российские военные нанесли не менее пяти массированных ударов.

Президент России Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Он потребовал отказа Украины от вступления в НАТО.

В декабре Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с господином Путиным и обсудить варианты окончания украинского конфликта.

Британская газета Financial Times предположила, что в 2025 году президент Украины Владимир Зеленский согласится «на фактический, но не юридический» контроль России над занятыми территориями в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США. По мнению обозревателей, вступление Украины в НАТО будет заморожено.

Подробнее о перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Встречная Украина».