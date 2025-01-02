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Коммерсантъ FM
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Умер бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис

Бывший народный депутат СССР экс-депутат Верховного Совета Латвии и депутат Госдумы третьего и четвертого созывов Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина Алкснис. Информация о дате и месте похорон она пообещала обнародовать позднее.

«Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался»,— написала она в Telegram-канале «Черный полковник», который ранее вел политик.

Ирина Алкснис добавила, что в ночь на 30 декабря у Виктора Алксниса случился геморрагический инсульт, после которого он впал в кому. Она поблагодарила врачей и медперсонал отделения сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, которые пытались спасти бывшего парламентария.

Виктор Алкснис родился 21 июня 1950 года в поселке рудника Таштагол в Кемеровской области. Он приходился внуком начальнику ВВС Красной Армии Якову Алкснису. В 1973 году окончил Рижское высшее военно-инженерное авиационное училище по специальности «военный инженер по электронике», позднее — Университет общественных наук. В 1979—1992 годах — старший инженер, инспектор ВВС Прибалтийского военного округа. С 1989 по 1991 год он был народным депутатом СССР, а в 1990-м также избрался в Верховный совет Латвии. С 2000 по 2007 год Алкснис был депутатом двух созывов Госдумы. В 2013—2015 годах он возглавлял городское поселение Тучково Московской области.

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