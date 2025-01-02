Автомобиль врезался в людей на остановке в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области легковой автомобиль врезался в людей, стоявших на остановке. Инцидент произошел вечером 1 января на площади Жукова, сообщает портал Yarnews. Видеозапись ДТП опубликовал Telegam-канал «Телеканал "Рыбинск-40"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео Telegram-канала «Рыбинск 40» Фото: Скриншот видео Telegram-канала «Рыбинск 40»

На видео видно, как автомобиль сначала заносит, затем он врезается в ограждение и пассажиров на остановке, а затем таранит остановочный комплекс. Один из очевидцев рассказал в соцсетях, что машина ехала с проспекта Ленина со светофора, но потеряла управление, в результате аварии пострадал ребенок. Его увезла скорая помощь.

В УМВД России по Ярославской области подтвердили госпитализацию мальчика, других пострадавших нет. «1 января около 22:04 водитель автомобиля Opel не справился с управлением и совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик госпитализирован»,— сообщили в УМВД по региону, добавив, что полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 1 января в регионе синоптики обещали мокрый снег и гололед, министерство региональной безопасности и ГИБДД призывали водителей к осторожности на дорогах.

Антон Голицын