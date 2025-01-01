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В Ярославской области ожидаются мокрый снег и гололед

В Ярославской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в министерстве региональной безопасности. В регионе прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.

Согласно данным министерства, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду. На дорогах уже наблюдается гололед.

Жителей и гостей Ярославской области просят быть осторожными с 18:00 1 января до 18:00 2 января. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — держаться за поручни и перила при подъеме или спуске по лестницам.

Для вызова экстренных служб необходимо набрать номер 112.

Антон Голицын

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